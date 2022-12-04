شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين وتستنكر الهجوم المسلَّح على سفارة باكستان فى أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها للهجومَ المسلَّحَ الذي استهدف سفارة جمهورية باكستان الإسلامية، ومحاولة اغتيال القائم بأعمال السفارة في العاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزارة الخارجية الكويتية تأكيده، في بيان صحفي، على موقف دولة الكويت المناهض للعنف والإرهاب، مشددة على تضامن الكويت ووقوفها إلى جانب باكستان، وتأييدها في كل ما تتخذه من خطوات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وكانت السفارة الباكستانية في كابول قد تعرضت لهجوم أمس الجمعة/ تضمن استهداف القائم بالأعمال لدى أفغانستان .