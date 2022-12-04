شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف اليمنية" تدين استهداف الحوثيين مسجدا فى مديرية حيس بالحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لمسجد قرية "الرون" الأثرى بمديرية "حيس" جنوبي محافظة الحديدة، أثناء صلاة الجمعة، مما أسفر عن مقتل مواطنين اثنين وإصابة 5 آخرين بينهم أطفال.

واعتبرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم/ السبت/ - أن هذا الاعتداء الحوثي يعد امتدادا لسلسلة من التفجيرات والانتهاكات التي طالت المساجد ودور العبادة وتعليم القرآن الكريم منذ بداية التمرد على الدولة، وفي سياق سلوكها الممنهج للقضاء على التعايش وقمع كل من يخالف فكرها الطائفي المتطرف.



ودعت الوزارة المنظمات والهيئات الإسلامية والمنظمات المعنية بحماية التراث، إلى التنديد بهذه المجزرة البشعة، واتخاذ موقف حازم إزاء هذا العمل الإرهابي الجبان.



وفي سياق متصل، أدانت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، الهجوم الحوثي الذي استهدف رواد مسجد الرُّون في مديرية حيس، جنوبي الحديدة (غربي اليمن)، وأدى إلى مقتل شابين وإصابة خمسة آخرين بينهم طفلين داعية الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه الضحايا.



وقالت في بيان أذاعته قناة الفضائية اليمنية "رايتس رادار تدين مقتل الشابين وجرح خمسة آخرين بينهم طفلين بجروح خطيرة جراء استهدافهم بمسيرة تتبع جماعة الحوثي تحمل قنبلة موقوتة استهدف رواد مسجد قرية الرُّون بمديرية حيس جنوب الحُديدة غرب اليمن أمس الجمعة".



ودعت المنظمة في بيانها المبعوث الأممي إلى اليمن هانز جروندبرغ ومعه البعثة الأممية المتواجدة في الحديدة لتحمل المسؤولية الأخلاقية تجاه المدنيين ضحايا الاعتداءات الحوثية وما يتعرضون له من قصف مدفعي أو جوي بالدرون أو بالألغام.