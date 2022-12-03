شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب المغرب نائبا لرئيس اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافى غير المادى لليونيسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتخب المغرب، اليوم /السبت/ نائبا لرئيس اللجنة الدولية الحكومية للتراث الثقافى غير المادي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، وجاء انتخاب المغرب بمناسبة انعقاد الدورة الـ17 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، المنعقدة بالرباط برئاسة المغرب خلال الفترة من 28 نوفمبر الماضي إلى 3 ديسمبر الجاري.

وإلى جانب المغرب، تم انتخاب كل من سلوفاكيا وسويسرا وبيرو وبنجلاديش لشغل منصب نائب رئيس اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي لليونيسكو .

وتتولى بوتسوانا رئاسة اللجنة ممثلة في سفيرها المفوض فوق العادة لدى فرنسا، مراد مستاك، فيما تم انتخاب التشيكية إيفا كومينكوفا مقررة للجنة فى دروتها المقبلة (الدورة الـ18) التي ستنعقد في ديسمبر 2023.



وتتكون اللجنة من 24 ممثلا منتخبا من بين 180 دولة طرف في اتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي، وتدعم الاتفاقية حماية المعارف والخبرات اللازمة لحرف الصناعة التقليدية، وكذا الممارسات الثقافية المتوارثة جيلا بعد جيل، من قبيل التقاليد الشفوية، فنون العرض، الممارسات الاجتماعية، الطقوس والتظاهرات الاحتفالية، إلى جانب المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون.



وتتمثل الوظائف الرئيسية للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي في النهوض بأهداف الاتفاقية، تقديم المشورة بشأن الممارسات الفضلى، وتقديم توصيات بخصوص اجراءات صون التراث الثقافي غير المادي.



وتدرس اللجنة طلبات الإدراج في القوائم، وكذا مقترحات البرامج أو المشروعات، كما أنها مسؤولة عن تقديم المساعدة الدولية.



وتقوم اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي بالتحضير لتنفيذ الاتفاقية، لاسيما من خلال بلورة سلسلة من التوجيهات العملية ومخطط لاستخدام موارد صندوق صون التراث الثقافي غير المادي كما هو محدد ضمن المادة 25 من الاتفاقية. وتعرض هذه الوثائق على الجمعية العامة للمصادقة عليها.