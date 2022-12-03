شكرا لقرائتكم خبر عن 120 قبيلة تشارك فى "مسيرة الاتحاد" بأبو ظبى ضمن احتفالات العيد الوطنى الـ51 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أبناء 120 قبيلة بالإمارات في مسيرة الاتحاد" والتى انطلقت بمناسبة اليوم الوطني الـ 51 للدولة، وحضرها أكثر من 10 آلاف فرد، ليعبروا عن اعتزازهم بقيادتهم الحكيمة، وفق "البيان" .

وتوافد أبناء القبائل إلى المواقع التي عكفت اللجنة المنظمة على تخصيصها لكل قبيلة مشاركة، حيث عبر أبناء القبائل عن حبهم للوطن والقيادة من خلال القصائد التي عكست معاني العزة والكرامة والشموخ والتكاتف والتضامن والتآزر والتعاون، مؤكدين ولاءهم وانتماءهم تحت راية الوطن في الميادين كافة.

شملت قبائل: الأحباب، ال شخري، آل باوزير، البحارنة، البداة، البدواوي، آل بريك، بلحارث، البلوشي، البوسعيدي، بني تميم، بني حماد، بني شميلي، بني غيث، بني كتب، بني كعب، بني هاجر، الهواشم، بني هلال، الجابري، الجسمي، الجنبه، الحبوس، الحربي، الحراسيس، الحساني، الحموديين، الحوسني، الخليفي، الخنيشي، الخواطر، الخوري، الدرامكه، الدروع، الدهامنه، الراشد، الرواشد، الريسي، الزبيدي، الزحمي، الزرعوني، الزعاب، الزيودي، الساعدي، الشالمي، السعيدي، السقاطة، السلامي، الشناني، السيابي، الشامسي، الشبلي، الشحوح، الشكيلي، شمر، الصريدي، الصوافي، الصيعر، الطنيج، الظنحاني، الظهوريين، الظواهر، العبادله ، العبري، العدوي، العربان، العزيزي، العفار، العكبري، العلوي، آل علي، آل عمرو، العمودي، العنتلي، العوالق، العوامر، العوذلي، العوضي، العيسائي، الغفلي، الفزاري، القايدي، قبائل حلف بني ياس، قحطان، آل كثير، الكرب، الكلباني، الكندي، الكويتات، الكيبالي، المحارزة، المحرمي، المرازيق، المراشدة، آل مره، المسافري، المسكري، المشجري، المصعبي، المعمري، المقابيل، المناصير، المناهيل، المنعي، المهره، النعيم، النقبيين، النهدي، النيادات، الهرمودي، الهمامي، الهنائي، الهنداسي، الواحدي، الوحشي، الياسي، اليافعي، اليحيائي، اليماحي.