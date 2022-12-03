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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أجرى باحثون في Beth Israel Deaconess الطبي في الولايات المتحدة، دراسة علمية، أظهرت نتائجها أن اتباع نظام غذائي صحي يقلل من تطور أمراض القلب بنسبة 10 بالمئة.

حمية غذائية تقلل من مخاطر تطور أمراض القلب.. تعرف عليها!

ويشير موقع المركز، إلى أنه وفقا لتوصيات الخبراء، يجب أن يتضمن النظام الغذائي كمية كبيرة من الخضروات والفواكه والمكسرات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان القليلة الدسم.

وقد اكتشف الباحثون في هذه الدراسة التي شارك فيها 459 شخصا من البالغين أعمارهم 22-75 عاما من كلا الجنسين، أن مثل هذا النظام الغذائي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بمعدل 10 بالمئة للرجال و13 بالمئة للنساء.

ويقول الباحث الدكتور ستيفين جوراشيك: " التغذية الصحية هي أحد مكونات نمط الحياة الضرورية لتقليل عوامل خطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها ارتفاع مستوى ضغط الدم ومستوى الكوليسترول".

ويذكر أن علماء جامعة ميشيغان ومعهد فرجينيا للتكنولوجيا، اعتبروا الإدمان على الوجبات السريعة والحلويات مماثلا للإدمان على التدخين. لأنهم غر قادرين على التقليل من تناول الأطعمة غير الصحية، ما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل السكري وامراض القلب والأوعية الدموية.

توصلت دراسة إلى أن تناول الوجبات السريعة يمكن أن يسبب آلاما أو يجعل الناس أكثر حساسية للألم، حتى لو كانوا أصحاء ونحيفين.

ويمكن لبعض الدهون في الوجبات السريعة أن تتسبب في تراكم الكوليسترول في الشرايين، ما يؤدي إلى الالتهابات وآلام المفاصل.



من المعروف أن السمنة أو تناول الوجبات السريعة لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى ألم مزمن، لكن الباحثين الآن يقولون إن مجرد تناول وجبات قليلة قد تسبب ضررا أيضا.

ووجدت دراسة أجريت على الفئران أن الدهون المشبعة في الدم ترتبط بمستقبلات الخلايا العصبية، التي تؤدي إلى الالتهاب وتحاكي أعراض تلف الأعصاب.

ولوحظت هذه العملية بعد ثمانية أسابيع فقط من اتباع نظام غذائي غني بالدهون لا يحتوي على سعرات حرارية كافية لزيادة وزن القوارض.

ونظرت الدراسات السابقة في العلاقة بين الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون والفئران المصابة بالسمنة أو السكري.

ويأتي ذلك بعد أن وجدت دراسة أن الصيام المتقطع - أحد أكثر تقنيات الحمية شيوعا ورواجا - قد يزيد في الواقع من خطر الموت المبكر.

وقالت لورا سيمونز، أخصائية التغذية التي لم تشارك في الدراسة، لمجلة "ميديكال نيوز توداي": "لكن هذه الدراسة الأخيرة أخذت المزيد من المتغيرات وتمكنت من البدء في تحديد العلاقة المباشرة بين النظام الغذائي والألم المزمن".

وقارنت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Scientific Reports، آثار الأنظمة الغذائية المختلفة على مجموعتين من الفئران على مدار ثمانية أسابيع.

وتلقت إحداهما طعاما طبيعيا، بينما كانت المجموعة الأخرى تتغذى على نظام غذائي عالي الدهون لا يسبب السمنة.

وبحث الفريق عن الدهون المشبعة في دمائها. فوجدوا أن الفئران التي تتبع نظاما غذائيا عالي الدهنية كانت تحتوي على مستويات أعلى من حمض البالميتيك.

كما لاحظوا ارتباط الدهون بمستقبلات العصب TLR4، ما تسبب في إطلاق علامات الالتهاب.

ويعتقد الباحثون أن الأدوية التي تستهدف هذا المستقبل يمكن أن تكون مفتاحا لمنع الالتهاب والألم الناجم عن النظم الغذائية السيئة.

وأضاف الدكتور مايكل بيرتون، الأستاذ المساعد في علم الأعصاب في جامعة تكساس في دالاس: "اكتشفنا أنه إذا أزلت المستقبل الذي يرتبط به حمض البالميتيك، فلن ترى تأثير التحسس على تلك الخلايا العصبية. وهذا يشير إلى وجود طريقة لمنعه دوائيا".