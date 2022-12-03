شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الجزائرية: العاهل الأردني يبدأ اليوم زيارة رسمية للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين اليوم السبت، زيارة رسمية إلى الجزائر وتستغرق يومين.

وذكرت الرئاسة الجزائرية - في بيان - أن زيارة الملك عبدالله الثاني تأتي تلبية لدعوة من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تشهد الزيارة مباحثات ثنائية تشمل تعزيز كافة سبل التعاون بين البلدين.

وكان وزير الصناعة الأردني والتجارة والتموين والعمل الأردني يوسف الشمالي قد وصل مساء أمس الجمعة، إلى الجزائر، والتقى مع وزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار.