شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية تحذر من أمطار رعدية على منطقة عسير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودي، اليوم السبت، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطٌ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على منطقة عسير بما فيها مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة وسراة عبيدة.

والأسبوع الماضي، عاشت مدينة جدة مأساة كبيرة بسبب الأمطار الغزيرة التى ضربت المدينة، والتى وصلت إلى حد السيول، لتغرق الطرقات وتغلق الأنفاق.

إبان ذلك دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة، إلى تجنّب عِدة أنفاق بمحافظة جدة، تزامنًا مع الحالة الماطرة التي شهدتها المحافظة.