شكرا لقرائتكم خبر عن "عرين الأسود" تدعو للتصدي لهجمات المستوطنين والاشتباك معهم بكل الوسائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية في بيان لها، "التصدي لجنود الاحتلال برميات كثيفة من الرصاص في منطقة رأس العين في نابلس".

ودعت المجموعة في البيان، المواطنين للخروج والتصدي لاعتداءات المستوطنين، وإغلاق الطرق عليهم ومشاغلتهم والاشتباك معهم بكل ما أتيح من وسائل.

وأشارت إلى أن عملية التصدي جرت على أكثر من محور صباح يوم الجمعة، خلال اقتحام جنود الاحتلال منطقة رأس العين في نابلس.

وأهابت بالمواطنين والصحفيين الشرفاء "الذين يسعون لتوثيق الاشتباكات مع العدو أن يتجنبوا تصوير وجوه المقاومين أو مناطق وجودهم شاكرين لكم حسكم الوطني وسعيكم لتوثيق بطولات المقاومين".

كما نعت عمار مفلح عديلي الذي أعدمته القوات الإسرائيلية وهو أعزل بأبشع الطرق في بلدة حوارة مؤكدة أن "دماء عديلي لن تكون إلا وقودا لثورتنا ومقاومتنا المجيدة".