شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الإيطالى يعرب عن الاستعداد الكامل لمساعدة الجيش اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية اللبنانية أن وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو أعرب عن الاستعداد الكامل للتعاون ومساعدة الجيش والأجهزة الامنية اللبنانية لا سيما في الجنوب والمنطقة البحرية، وذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب على هامش الحوار المتوسطي في روما الذي شارك فيه بوحبيب.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن وزير الدفاع الإيطالي أظهر تفهما عميقا لمعاناة لبنان من أزمة النزوح السوري، ووعد بنقل مضمون المحادثات الى حكومته.

وأشارت وزارة الخارجية أن بو حبيب أجرى محادثات مع رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الجديد ستفانيا كراكسي التي أبلغته عزمها مع أعضاء من اللجنة القيام بأول زيارة خارج أوروبا الى لبنان مطلع العام المقبل مشددة على أهمية التعاون الثنائي بين البلدين، وأكدت عزمها زيادة الوعي الأوروبي الرسمي والشعبي حول التحديات المشتركة في مسائل أهمها النزوح واللجوء.