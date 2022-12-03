شكرا لقرائتكم خبر عن الخصاونة: الأردن يمتلك "مستوى قياسيا وتاريخيا" من الاحتياطات النقدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، إن لدى بلاده "مستوى قياسيا وتاريخيا" من الاحتياطات النقدية بالعملة الصعبة، وإن أمامها "الكثير من الأيام الأفضل التي ستأتي حتما".

وفي حوار مع التلفزيون الأردني قال الخصاونة إنه و"بفعل سياسات البنك المركزي الحصيفة لدينا مستوى قياسيا وتاريخيا من الاحتياطات النقدية بالعملة الصعبة".

وأشار الخصاونة إلى أن الدينار الأردني "في موقع ثابت ومستقرّ وقوي، وسعر صرفه لم يكن أبداً في أي لحظة من اللحظات موضعا للتساؤل".

وأضاف أن "كل المؤشرات تدل على أن أمامنا الكثير من الأيام الأفضل التي ستأتي حتما، لأننا نسير على طريق بُني على فرضيات علمية وأهداف قابلة للتحقق، وليس على أحلام يقظة".

وتحدث الخصاونة عما وصفها بـ"السياسات الشعبوية" قائلا إن "من شأنها أن تقود المواطن والأجيال المستقبلية إلى معاناة أكبر وأخطر بكثير".

وحول ما يوجه للحكومة من انتقادات، قال الخصاونة: "تسامينا عن مواقف تعرضنا فيها لإساءات بشكل يتنافى مع القيم الأساسية للمجتمع الأردني، ونشتبك إيجابا مع النقد البناء الذي يساعد على تصويب المسيرة وتحسين مستوى الخدمة والأداء".

وأكد أنه لم صدر عن حكومته "رئيسا وأعضاء ما يؤشر على "ضيق الصدر" ولم نتخذ أي إجراء إزاء أي نقد، ونؤمن بأن النقد سقفه السماء".