شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يدعو للتحقيق فى قتل إسرائيل لـ 10 فلسطينيين فى آخر 72 ساعة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن القوات الإسرائيلية قتلت 10 فلسطينيين في آخر 72 ساعة فقط، والذي يبدو أنه استخدام "مفرط للقوة المميتة"، داعيا إلى "التحقيق في وقوع الضحايا المدنيين وضمان المساءلة".

وعبر الاتحاد الأوروبي- في تغريدة نشرها مكتبه في القدس المُحتلة- عن "قلقه البالغ إزاء تصاعد مستوى العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

وأضاف أن عام 2022 هو العام الأكثر دموية منذ عام 2006.

وبلغت حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري 211 شهيدا، بينهم 159 شهيدا في الضفة الغربية، و52 شهيدا في قطاع غزة، آخرهم الشهيد عمار حمدي نايف مفلح (23 عاما) من قرية أوصرين جنوب نابلس، والذي أعدمته قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بالرصاص الحي من نقطة الصفر، في بلدة حوارة.

وتابع الاتحاد الأوروبي: "وفقًا للقانون الدولي فإن استخدام القوة المميتة يجب أن يقتصر بشكل صارم على المواقف التي يوجد فيها تهديد خطير ووشيك للحياة، يجب التحقيق في وقوع الضحايا المدنيين وضمان المساءلة".