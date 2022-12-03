شكرا لقرائتكم خبر عن تونس وكوريا الجنوبية تبحثان الاستعدادات للدورة الـ11 للجنة المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، الجمعة، مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية بتونس صن نامكوك، الاستعدادات للدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن الجرندي ونامكوك استعرضا، خلال اللقاء، الاستحقاقات الثنائية خلال الفترة المقبلة، ومنها عقد الدورة الـ 11 للجنة المشتركة التونسية الكورية، ودفع سبل تبادل زيارات كبار المسؤولين بالبلدين، إضافة إلى تكثيف اللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين.

وأشاد الوزير بمستوى العلاقات المتميزة بين تونس وكوريا، مؤكدا حرص بلاده على إرساء شراكة فاعلة مع كوريا الجنوبية من خلال تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، واستكشاف آفاق جديدة للتبادل والتعاون وخاصة في المجالات ذات القيمة المضافة على غرار تكنولوجيات الاتصال والطاقات المتجددة.

من جانبه، أكد السفير الكوري الأهمية التي توليها بلاده لتوطيد العلاقات مع تونس وعزمها على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في شتى المجالات، بما يكفل تحقيق شراكة متكافئة بين البلدين، مشيرا إلى أن بلاده تعتزم تنظيم قمة كورية- إفريقية خلال عام 2024، وذلك في إطار سعيها لتطوير علاقاتها مع القارة الإفريقية.