شكرا لقرائتكم خبر عن "روح الاتحاد" سفارة الإمارات تحتفى بالعيد الوطنى الـ51.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت سفارة الإمارات بالقاهرة، اليوم الجمعة، احتفالا كبيرا بمناسبة العيد الوطنى الـ51 ، تحت رعاية سفيرة الدولة بالقاهرة مريم الكعبى وبمشاركة سفراء الدول العربية والأجنبية ولفيف من الشخصيات العامة والفنانين .

تنطلق الاحتفالات تحت شعار "روح الاتحاد"؛ والذى استمد تصميمه من رؤية المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وفى إطار تلك الاحتفالات أيضا يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض احتفالا وعروض مستمرة لمدة تسعة أيام ابتداءً من غد السبت وتستمر حتى 11 من ديسمبر الجارى، كما تنظم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، مجموعة من الحفلات الغنائية لنخبة من النجوم منهم حسين الجسمي وبلقيس.



احتفال سفارة الإمارات

وفى السياق نفسه، يقيم مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي مئات الفعاليات بهذه المناسبة الوطنية منها تنظيم "مسيرة الاتحاد"، وكذلك تم تعديل ساعات العمل وزيادتها لمدة 3 ساعات بجانب تقديم العديد من العروض المبهرة في سماء المهرجان والألعاب النارية وعروض نافورة الإمارات المزينة بأضواء ليزرية على المياه تحمل ألوان العلم الإماراتي.

وتشمل فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي عروضا تبث مباشرة على الموقع الرسمي لعيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة وجميع القنوات التلفزيونية المحلية، كما يمكن متابعة البث المباشر في مواقع رئيسية عبر الإمارات السبع، بالإضافة إلى دور السينما التالية حول الإمارات .

كما تقدم القرية العالمية في دبي عرضاً مبهراً وإطلاق عدد كبير من الألعاب النارية وكذلك المسيرات والاحتفالات المميزة اليومية، فيما تقيم إمارة الشارقة فعاليات متنزه الشارقة الوطني.



احتفال سفارة الإمارات



احتفال سفارة الإمارات

عدد من الوزراء