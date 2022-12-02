شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتل شابا فلسطينيا بالرصاص فى بلدة حوارة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أعدمت اليوم الجمعة، الشاب عمار حمدي نايف عديلي من أوصرين جنوب نابلس، بالرصاص الحي من نقطة الصفر، في بلدة حوارة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية، أبلغتها باستشهاد مواطن عقب إطلاق الاحتلال النار عليه في حوارة.

وأظهر فيديو توثيقي التقط من المكان، بأن جندي إسرائيلي أطلق الرصاص الحي على الشاب عديلي في العشرينات من العمر وسط حوارة من نقطة الصفر، بعد عراك بالأيدي بينهما.

ومنع جنود الاحتلال المواطنين ومركبات الاسعاف الاقتراب من الشاب لتقديم الاسعاف له، قبل احتجاز جثمانه.