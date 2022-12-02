شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن يشارك في أعمال مؤتمر روما لحوارات البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، في افتتاح أعمال الدورة الثامنة لمؤتمر روما لحوارات البحر الأبيض المتوسط، الذي افتتح أعماله الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وتنظمه وزارة الخارجية الإيطالية بالتعاون مع المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، بمشاركة ممثلي 58 دولة.

من جانبه، ثمن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنتونيو تياني - في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الثامنة المؤتمر - الدور الذي يقوم به الأردن للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، والتزامه الكبير في استضافة اللاجئين، كما ثمن دور الأردن الرائد في جهود تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، والسعي نحو إعادة الأطراف إلى طاولة الحوار للوصول إلى مفاوضات جادة وفاعلة، مؤكدًا أهمية دور الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس.

كما شارك الصفدي كمتحدث، إلى جانب كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنتونيو تياني، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري رمطان لعمامرة، ومساعد أمين عام جامعة الدول العربية السفير حسام زكي، وعضو اللجنة الرباعية للحوار الوطني التونسي وداد بوشماري، في الجلسة الحوارية الرئيسة لأعمال الدورة الثامنة لمؤتمر روما لحوارات البحر الأبيض المتوسط، تحت عنوان "إعادة تشكيل النظام الدولي ما بعد الأزمة الأوكرانية.

يذكر أن مؤتمر روما لحوارات البحر الأبيض المتوسط الذي انطلق في العام 2015، ينعقد سنويًا لبحث القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تهم دول حوض البحر الأبيض المتوسط.