شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي يبحث مع المستشار الألماني العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى العراق مارتن ييجر العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون في مختلف المجالات، موضحا أن المباحثات تضمنت التأكيد على بناء شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة وإنتاج الغاز السائل، إضافة إلى مجالي مواجهة التغيّرات المناخية، وتطوير آليات مكافحة الفساد والطاقة المتجدّدة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، لتسليمه لسفير ألمانيا بالعراق لتسليمه دعوة رسمية من المستشار الألماني لزيارة برلين.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أهمية التعاون في مجال مكافحة الفساد، ودعم جهود العراق في استرداد الأموال المسروقة والمطلوبين بجرائم الفساد"، معربا عن شكره لتوجيه الدعوة له لزيارة برلين، وعدا بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة.

من جانبه، أكّد "ييجر" حرص الحكومة الألمانية على توطيد أواصر العلاقات مع العراق، على مختلف المستويات والصّعُد، بما يعزّز آفاق التعاون المتبادل.