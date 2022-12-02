شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر سورى يؤكد مقتل زعيم داعش خلال عملية للجيش ومقاتلين محليين أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر أمنى فى مدينة درعا السورية مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابى المدعو "أبو الحسن الهاشمى القرشى" فى عملية عسكرية للجيش السورى ومقاتلين محليين فى منتصف شهر أكتوبر الماضى فى مدينة جاسم بريف درعا الشمالى.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المصدر الأمنى قوله، إن متزعم تنظيم داعش الإرهابي أبو الحسن الهاشمي القرشي الذي أعلن التنظيم مقتله منذ أيام هو ذاته المدعو عبد الرحمن العراقي والمعروف باسم "سيف بغداد"، موضحة أنه قتل هو وكامل أفراد مجموعته خلال العملية الأمنية التي نفذها الجيش السوري بمساندة المجموعات المحلية والأهلية ضد تنظيم داعش الإرهابي في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي في الـ 15 من أكتوبر الماضي، حيث تم إعلان ذلك عبر وسائل الإعلام السورية حينها.

وأشار المصدر إلى أن القرشي -وهو عراقي الجنسية- هو المسئول الأول عن مخطط عمليات الاغتيال التي كانت تدار في المنطقة الشمالية من محافظة درعا، وكان يدير عمليات الاغتيال من خلال مجموعة قياديين في التنظيم، حيث تمكنت القوى الأمنية بمساندة المجموعات المحلية الرديفة من القضاء على عدد منهم في وقت سابق، ومن بينهم المدعو أبو سالم العراقي، الذي قُتل بعد فراره من مدينة طفس وملاحقته من قبل عناصر القوى الأمنية الذين اشتبكوا معه قبل أن يفجر نفسه.

وكان تنظيم داعش الإرهابي أعلن في كلمة صوتية للمتحدث باسمه منذ أيام مقتل متزعمه المدعو "أبو الحسن الهاشمي القرشي" وتعيين المدعو “أبو الحسين الهاشمي القرشي” خلفاً له دون تحديد المكان أو الزمان أو الجهة المسؤولة عن مقتل متزعمه.