شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تمدد أجل وديعة الـ3 مليارات دولار فى البنك المركزى الباكستانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مدد الصندوق السعودي للتنمية أجل الوديعة المقدمة من المملكة العربية السعودية بقيمة 3 مليارات دولار لصالح البنك المركزي الباكستاني، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، وفق صحيفة "سبق".

يأتي تمديد الوديعة استمراراً للدعم الذي تقدمه حكومة المملكة لباكستان، إذ هدفت الوديعة إلى دعم احتياطي العملة الأجنبية في البنك، ومساعدة باكستان في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد 19، كما أسهمت في مواجهة التحديات الخارجية لمختلف القطاعات، وتمكين باكستان من النمو الاقتصادي المستدام.

يذكر أنه تم توقيع اتفاقية الوديعة بقيمة 3 مليارات دولار من خلال الصندوق السعودي للتنمية مع البنك المركزي الباكستاني في نوفمبر 2021، وذلك بعد صدور التوجيهات التي تعكس استمرار العلاقة الوثيقة بين البلدين الشقيقين.