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"الحج والعمرة": اشتراط البصمة الحيوية لمعتمرى 5 دول

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القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية ، اشتراط تسجيل الخصائص الحيوية "البصمة" لإصدار التأشيرة، إلكترونياً للمعتمرين القادمين ⁧‫إلى مكة⁩ المكرمة من 5 دول، وذلك بهدف تسهيل إجراءات الدخول عبر منافذ المملكة وإثراء التجربة الرقمية لضيوف الرحمن.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الدول تشمل بريطانيا وتونس والكويت وبنغلاديش وماليزيا، مشيرةً إلى أن إجراءات البصمة تتم من خلال 6 خطوات عبر الأجهزة الذكية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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