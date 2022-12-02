شكرا لقرائتكم خبر عن بحرية الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، مراكب الصيادين فى بحر شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة والغاز المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين العاملة فى بحر منطقتى الواحة والسودانية شمالا، كما فتحت خراطيم المياه تجاهها، دون التبليغ عن إصابات فى صفوف الصيادين.

وأشارت إلى أن زوارق الاحتلال ومنذ الليلة الماضية وهى تقوم بأعمال استفزازية للصيادين وتطلق النار وقنابل الإنارة تجاههم، كما أجبرتهم على مغادرة البحر.