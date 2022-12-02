شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تصنف 3 أشخاص وشركتين كميسرين لأعمال حزب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الولايات المتحدة شخصين وشركتين مقرهما فى لبنان على أنهم يقدمون خدمات مالية لحزب الله، بالإضافة إلى فرد يقوم بتسهيل شراء الأسلحة لحزب الله.

وذكر بيان على موقع الخارجية الأمريكية الإلكتروني اليوم الجمعة، أن الميسرين الماليين والشركتين ذات الصلة تقوم بإدارة وتمكين جهاز حزب الله المالي الشامل الذى يعمل في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك مؤسسة القرض الحسن والوحدة المالية المركزية لحزب الله.

وأشار إلى أن مؤسسة القرض الحسن المصنفة من قبل الولايات المتحدة هي مؤسسة شبه مالية تابعة لحزب الله تشرف على ميزانية الجماعة داخل المجلس التنفيذى لحزب الله بتوجيه من زعيم الحزب.

وأوضح البيان أن قرار اليوم يأتي وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، والذي يستهدف الإرهابيين والمنظمات الإرهابية وقادة ومسؤولي الجماعات الإرهابية وأولئك الذين يقدمون الدعم للإرهابيين على حد قوله.

وخلص البيان أن حزب الله مازال منظمة مصنفة إرهابية تقوض استقرار لبنان وأمنه واستقراره الإقليمي حتى في الوقت الذي يعاني فيه الشعب اللبناني من أزمة مالية حادة.