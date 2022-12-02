شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحتفى بعيدها الوطنى الـ51.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفى دولة الإمارات بمرور 51عاما على اتحادها وإعلان قيام الدولة، الذى يُعد المناسبة الأهم في الدولة والتي يحرص جميع الإماراتيين في الداخل والخارج على الاحتفاء بها .

بهذه المناسبة تعلن الدوائر الحكومية والخاصة يومي 2 و3 ديسمبر عطلة رسمية في الدولة

وتقام الاحتفالات الرسمية والشعبية بدولة الإمارات بهذه المناسبة كما تحتفل البعثات الدبلوماسية الإماراتية بمختلف البلدان حول العالم ، وفى هذا السياق تقيم سفارة الإمارات بالقاهرة اليوم احتفالا يضم سفراء الدول العربية والأجنبية ولفيف من الشخصيات العامة والفنانين .

يذكر أن الإعلان التاريخي للاتحاد كان في 18 يوليو من عام 1971 عندما قرر حكام ست إمارات وهي أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة تكوين دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعلن المؤسسون في 2 ديسمبر 1971م رسميًا عن تأسيس دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة.

وجاء نص الاتحاد في اجتماع حكام الإمارات بـ"يزف المجلس الأعلى هذه البشرى السعيدة إلى شعب الإمارات العربية المتحدة وكل الدول العربية الشقيقة، والدول الصديقة، والعالم أجمع، معلنًا قيام دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مستقلة ذات سيادة، وجزءاً من الوطن العربي الكبير."

وفي 10 فبراير 1972 ، انضمت لها رأس الخيمة فأصبح الاتحاد متكاملاً ويضم الإمارات السبع.