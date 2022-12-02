شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطينى واعتقال آخر خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب اليوم الجمعة، فلسطينى برصاص الاحتلال خلال اقتحام قوات الاحتلال أطراف البلدة القديمة بنابلس، واعتقل آخر، بعد محاصرة أحد المنازل، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ فى الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، أن طواقم الاسعاف نقلت إصابة بالرصاص الحى بالرأس والصدر وضعها خطير إلى مشفى رفيديا، خلال اقتحام مدينة نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بان قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس وحاصرت منزلا في منطقة كروم عاشور على أطراف البلدة القديمة، واعتقلت منه شابا.