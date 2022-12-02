شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية تعتذر وترفع الحظر عن مواطن يتابعها في "تويتر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت الخارجية الأردنية الحظر عن حساب أحد المتابعين الأردنيين لها على "تويتر"، حيث منعت مشاركته بعد تعليقه على إحدى تغريدات الوزارة.

وبذلك، قدّم وزير الخارجية أيمن الصفدي اعتذارا للمواطن الناشط بدر الحويان، الذي تعرض حسابه للحظر بعد أن دعا لإضاءة "جسر عبدون" بمناسبة اليوم الوطني لرومانيا.

وكان حساب وزارة الخارجية الأردنية نشر تغريدة هنأ بها رومانيا بمناسبة اليوم الوطني، وقال الحويان ردا على التغريدة (اضو جسر عبدون، لا تنسو)، ليقوم حساب الوزارة بحظره على الفور.

هذا وقد ردّ الوزير الصفدي على تغريدة الحويان، يشرح فيها ما حدث معه قائلا : "أعتذر عن ذلك. تم التعامل مع الموضوع ورفع الحجب".

وأضاف: "نحن نتقبل النقد ونحتاجه كما نحتاج كل الآراء والنصح."

وأردف قائلا: "من غير المقبول حجب أي شخص ينتقد بموضوعية ويتفاعل مع حساب الوزارة في حوار عملي. أشكرك على تفاعلك مع الوزارة ولك كل الاحترام".

بدوره، عاد الحويان وشكر الصفدي على تفاعله السريع مع شكواه، كما شكر السفير سنان المجالي الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الذي اتصل به.

وأضاف: مثلما نتحدث عن السلبيات نحن نشيد في أي إيجابية، كل الشكر والاحترام للجميع".

تجدر الإشارة إلى أن أمانة العاصمة عمان تعمل على إضاءة جسر عبدون بألوان أعلام دول في مناسبات مختلفة، كإضاءته مؤخرا بألوان الأعلام اللبناني والعُماني والمغربي بمناسبة اليوم الوطني لهذه الدول، وإضاءته بألوان علم قطر بمناسبة افتتاح كأس العالم، وغيرها من المناسبات.