شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. العثور على جثة المفقود الثاني فى سيول بحرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عثرت الفرق الأمنية السعودية على جثة سالم البقمي المفقود الثاني في السيول التي ضربت محافظة بحرة، حيث جرفته مياه السيل الخميس الماضي.

وأفادت وسائل سعودية بأنه قد تم العثور على المركبة التي كان يستقلها بالقرب من وادي فاطمة.

وأشارت إلى أن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني والحرس الوطني والبحرية والفرق التطوعية، بذلت جهود البحث عنه وعثر عليه متوفى في الوادي شمال المحافظة.

وكانت السلطات السعودية قد وجهت العديد من الرسائل التحذيرية لجميع المواطنين والوافدين على أراضي المملكة بالابتعاد عن أماكن جريان السيول وتجمع مياه الأمطار، كما شددت على أهمية الابتعاد عن أعمدة الكهرباء.

واجتاحت سيول عارمة مناطق عدة في السعودية إثر هطول أمطار غزيرة.