شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في مصر.. وزارة التعليم تكشف الحقيقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، أنباء غير مؤكدة تشير إلى إلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس بدءًا من الفصل الدراسي الثاني.

وبانتشار هذه الأنباء على نطاق واسع، حرص المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، شادي زلطة، على توضيح حقيقة المنشورات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

قال المسؤول المصري، خلال تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن أنباء إلغاء إجازة يوم السبت ليس له أي أساس من الصحة، مؤكدًا عدم صدور أي قرار وزاري في هذا الشأن.

أوضح "شادي" أن كل ما يجري تداوله فيما يخص إلغاء إجازة السبت، هو مجرد شائعات تهدف لإثارة البلبلة بغرض إحداث اضطرابات في العملية التعليمية، محذرًا الطلاب وأولياء الأمور من تصديق مثل هذه الأمور، المتداولة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، وهو ما يُستثنى منه الصفحة الرسمية للوزارة عبر "فيسبوك".

يُذكر أن الإدارات التعليمية المختلفة في مصر تمنح يومي الجمعة والسبت إجازة أسبوعية للطلاب، على أن تبدأ الدراسة الأحد وتنتهي الخميس.

رغم هذا، تسمح اللائحة بأن تقتصر الإجازة على يوم الجمعة فقط، وهو ما يحدده مسؤولو المحافظات دون العودة إلى وزارة التعليم.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، قد أرسلت قبل أيام خطابا تناول أنظمة الدراسة والتقييم بالصفين الرابع والخامس الابتدائي.

نوهت الوزارة خلال خطابها، الذي نقلته وسائل إعلام محلية، بأن الأسئلة الاسترشادية الخاصة بمادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن يستعين بها واضعو الامتحانات من المعلمين والموجهين، خلال اختبارات شهر نوفمبر/تشرين الثاني للسنة الدراسية 2023/2022.

جاء هذا الإجراء في إطار تنفيذ قرار وزارة التعليم رقم 167 لسنة 2022، الخاص بتنظيم الدراسة وتقييم طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، بغرض تيسير إعداد اختبارات تراعي مواصفات الورقة الامتحانية.