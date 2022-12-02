شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية تطلب تدقيق ومراجعة عمولات شركات الدفع الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجّه رئيس الوزراء العراقى، محمد شياع السودانى، بتشكيل لجنة تدقيق مختصة تتولى مراجعة العمولات التـي تتقاضاها كافة شركات الدفع الإلكتروني في البلاد.

وقالت رئاسة الوزراء العراقية في بيان الخميس: "وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، بتشكيل لجنـة تدقيقية مختصة، تتولى مراجعـة العمـولات التـي تستحصلها شـركات الدفع الإلكتروني كافة، مـن المواطنين، واتخـاذ الإجراءات بحق المخالف منها وفقا للقانون."

وذكر البيان أيضا أن تلك اللجنة تتولى أيضا، تدقيق العقود المُبرمة مـع الشـركات آنفة الذكر، وبيان مدى انسجامها مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، وتحقيـق المصلحة العامـة.