شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيفو تطلق vivo Y02 الجديد.. سعر ومواصفات الهاتف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطلقت فيفو هاتفها الذكي Y02 الجديد من الفئة الأساسية، والذي يعمل بنظام التشغيل Funtouch OS 12 المعتمد على الإصدار GO من أندرويد 12.

وأوضحت الشركة أن هاتفها الذكي Y02 الجديد يشتمل على شاشة LCD قياس 6.51 بوصة وبدقة وضوح 1600x720 بيكسل (HD+)، مع كاميرا أمامية بدقة وضوح 5 ميجابيكسل وكاميرا خلفية بدقة وضوح 8 ميجابيكسل مع فلاش.

وينبض بداخل الهاتف معالج ثماني النوى مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 3 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، مع إمكانية زيادتها حتى 1 تيرابايت بواسطة بطاقة microSD.

ويدعم الهاتف الجديد تقنية Bluetooth 5.0 وشبكة WLAN وشبكة 4G ونظام GPS وبطاقتي SIM، كما أنه مزود ببطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة، بالإضافة إلى راديو FM.

ويأتي الهاتف الذكي Y02 الجديد بجسم متين بوزن 186 جراما وبسمك 8.5 ملم، ويتوفر باللون الأزرق (Orchid Blue) أو الرمادي (Cosmic Grey).

وفي مصر يصل سعر النسخة 32 جيجا مع 3 جيجا رام بسعر نحو 4000 جنيه، أما في السعودية فنفس النسخة يبلغ سعرها نحو 500 ريال، وفي دولة الإمارات نحو 450 درهما حسب موبيزل الذي يهتم بعرض مواصفات الهواتف المحمولة وأسعارها في الدول العربية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أطلقت شركة فيفو هاتفها الذكي Y35 الجديد، الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة؛ حيث يتميز بشاشة LCD قياس 6.58 بوصة وبدقة 2408 × 1080 بيكسل.

وينبض بداخل الهاتف المعالج كوالكوم Snapdragon 680 مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 8 جيجابايت، يمكن زيادتها عن طريق ذاكرة افتراضية سعة 8 جيجابايت أخرى، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت، والتي يمكن زيادتها حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة ذاكرة microSD.

ويشتمل الهاتف الجديد على كاميرا خلفية ثلاثية تتألف من عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل مع عدستين بدقة 2 ميجابيكسل لكل منهما، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفي.

وتم تزويد الهاتف بمستشعر بصمات الإصبع، كما أنه يدعم بطاقتي SIM وتقنية Bluetooth 5.0 ونظام GPS، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Funtouch OS 12.