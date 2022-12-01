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برى: حجم الأعباء التى يتحملها لبنان جراء أزمة النازحين السوريين باتت كبيرة جدًا

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القاهرة - سامية سيد -  أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برى، أن حجم الأعباء التي يتحملها لبنان من جراء أزمة النازحين السوريين باتت كبيرة جدًا، معتبرًا أنها تنذر بعواقب خطيرة على لبنان وعلى اللاجئين.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي حيث جرى عرض للأوضاع العامة لاسيما موضوع النازحين السوريين.
من جانبه، أبدى جراندي، تفهمًا لحجم هذه المخاطر التي عرضها بري، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي مستعد لزيادة حجم مساعداته في هذا المجال وصولاً لمساعدة النازحين السوريين في بلادهم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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