شكرا لقرائتكم خبر عن برى: حجم الأعباء التى يتحملها لبنان جراء أزمة النازحين السوريين باتت كبيرة جدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برى، أن حجم الأعباء التي يتحملها لبنان من جراء أزمة النازحين السوريين باتت كبيرة جدًا، معتبرًا أنها تنذر بعواقب خطيرة على لبنان وعلى اللاجئين.