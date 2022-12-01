شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تقرر إعفاء الوافدين إليها من تحاليل "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت تونس، اليوم الخميس، إعفاء الوافدين إليها من شرط إجراء التحاليل الطبية والتلقيح الخاص بجائحة فيروس كوفيد 19، وذلك فى ضوء تحسن المؤشرات المتعلقة بهذه الجائحة واستقرار الحالة الوبائية فى مستوى عدوى منخفض جدا على الصعيدين الداخلي والعالمي.