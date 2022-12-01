شكرا لقرائتكم خبر عن النواب العراقى يدعو لتحرك دولى عاجل لحفظ الأجيال القادمة من خطر التغير المناخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى محسن المندلاوى، إلى تحرك دولى عاجل من أجل حفظ مستقبل الأجيال القادمة من خطر التغير المناخى، وما يخلفه من آثار مدمرة تهدد الكرة الأرضية.

وقال المندلاوي -حسبما أفادت قناة (الإخبارية) العراقية، اليوم الخميس، إن مجلس النواب لن يدخر جهدا في دعم المبادرة الوطنية للطاقة والمياه والمناخ رقابيًا وتشريعيًا، لما تمثله من أهمية قصوى في مواجهة التحديات الصعبة في هذا الجانب.

وأكد أن العراق يعاني من انخفاض الموارد المائية والتصحر وتفشي الأمراض السرطانية جراء التلوث الإشعاعي، وتهالك البنى التحتية للدولة، وقلة الاهتمام بالبيئة، مشيرا إلى أن الأمن المائى فى العراق يشكل تحديا كبيرا.