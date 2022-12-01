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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن كل شخص يتناول يوميا 5 غرامات من البلاستيك، وهذا يعادل وزن البطاقة المصرفية. فكيف تدخل دقائق البلاستيك إلى الجسم وما خطورتها.

كيف تتراكم دقائق البلاستيك في الجسم وتسبب السرطان؟ طبيب روسي يوضح

يشير مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني، إلى أن البلاستيك يدخل جسم الإنسان بكل الطرق الممكنة: من خلال الماء والأطباق ومستحضرات التجميل والأسماك والمأكولات البحرية. وعموما يأكل الشخص في السنة 260 غراما من البلاستيك. أي خلال عشر سنوات 2.6 كلغم.

ويضيف، البلاستيك لا يتحلل، ومعظمه يخرج من الجسم بصورة طبيعية. ولكن الأطباء قبل فترة دقوا ناقوس الخطر، لأنهم بدأوا يكتشفون باستمرار دقائق البلاستيك في أورام الرئة، وفي عام 2022، اكتشفوها لأول مرة في دم الإنسان.

ووفقا له، يحيط بنا البلاستيك من جميع الجهات وفي جسمنا أيضا. فالإطارات عند استهلاكها تنبعث منها دقائق البلاستيك إلى الغلاف الجوي. والماء المعبأ في القناني البلاستيكية يحتوي على دقائق البلاستيك. كما ان أكياس الشاي التقليدية مصنوعة أيضا من البلاستيك. وتطلق المواد الاصطناعية عند الغسيل دقائق البلاستيك في الماء، الذي يصبح جزءا من دورة المياه في الطبيعة.

ويضيف: هناك من يشير إلى وجود دقائق البلاستيك في الجعة والدجاج أيضا.

ويشير مياسنيكوف إلى أن المشكلة تكمن في عدم معرفتنا، كيف يؤثر البلاستيك في جسم الإنسان. نحن فقط نؤكد على حقيقة وجوده في جسمنا. ولكن المعلومات الأولية ليست إيجابية فعلا. لأنه يمكن التأكيد على ان دقائق البلاستيك تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة، لأنها تكتشف لدى المصابين بهذا النوع من السرطان. ولا بد أن تكشف الدراسات المستقبلية تأثير هذه الدقائق في ميكروبيوم الأمعاء وفي الدماغ.

يحتوي الهواء الجوي الذي نستنشقه، إضافة إلى الغازات وبخار الماء، على ذرات الغبار والبكتيريا والمكروبات، ودقائق البلاستيك المجهرية أيضا.

ويشير علماء من جامعة فرناندو بيسوا البرتغالية إلى خطورة دخول البلاستيك إلى جسم الإنسان عن طريق التنفس.

وتقول الدكتورة جوانا كوريا براتا إن "الدقائق المجهرية تدخل إلى رئتي الإنسان بمعدل 26-139 جسيم في اليوم، ما يشكل خطورة كبيرة على صحته، وخاصة الأطفال وأولئك الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي، لأن دقائق البلاستيك تسبب الربو وأمراض جهاز المناعة والقلب والأوعية الدموية".

وتضيف براتا أن أكثر المتضررين من هذه الدقائق هم الذين يتواجدون في مكان سيئ التهوية، حيث تدخل دقائق البلاستيك في هذه الحالة من الأثاث والسجاد ومن مجاري شبكة التهوية.

كما يحذر العلماء من ازدياد تلوث الهواء مع نمو وتطور إنتاج الملابس من ألياف اصطناعية، تحمل جزيئاتها معها إلى الرئتين مواد سامة من الوسط المحيط.

حدد العلماء العوامل الرئيسة التي تتسبب في أمراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن السنة.

ونشرت مجلة "Environmental Science and Technology" مقالة علمية عن تجربة قام بها الباحثون لتقصي الأسباب المباشرة في انتشار أمراض الجهاز التنفسي المختلفة لدى صغار الأطفال الذين تقل أعمارهم عن السنة.

حيث قام العلماء بصنع نموذج روبوتي لطفل يحبو، وجمعوا البيانات عن الجسيمات الدقيقة البيولوجية المختلفة التي يلتقطها الطفل بسبب قضائه معظم وقته على الأرض (السجاد). فوجدوا أن أطفال هذا السن يستنشقون هذه الجسيمات الدقيقة الخطرة أكثر من الكبار بأربعة مرات.

وتتكون هذه الجسيمات الدقيقة، التي يستنشقها الإنسان عادة، من الكائنات الحية الدقيقة مثل الجراثيم والفطريات وغبار الطلع المختلف، التي تتسبب في أغلب الأحيان بأمراض الجهاز التنفسي بدءا من الحساسية وصولا إلى أمراض الرئتين الخطيرة.