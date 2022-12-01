شكرا لقرائتكم خبر عن تعذر انتخاب رئيس جديد للبنان فى الجلسة النيابية الثامنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعذر انتخاب رئيس جديد للبنان فى الجلسة النيابية الثامنة المخصصة لهذا الغرض، حيث لم يحصل أى من المرشحين على النسبة القانونية اللازمة للفوز بمنصب رئيس الجمهورية والمقدرة بثلثى عدد أعضاء مجلس النواب وهو ما يعنى 86 صوتا.

شارك في جلسة اليوم الخميس، 111 نائبا من بين 128 نائبا، وأسفرت نتيجة الانتخاب عن حصول المرشح النائب ميشال معوض على 37 صوتا وعصام خليفة 4 أصوات وزياد بارود صوتين وبدري ضاهر صوت واحد وبشارة أبي يونس صوت واحد، فيما صوت 52 نائبا بورقة بيضاء، وصوت 9 نواب بعبارة (لبنان الجديد) وصوت نائب واحد بعبارة أخرى، فيما تم إلغاء 4 أصوات.

ولم يتم عقد جولة ثانية للانتخاب بسبب فقدان الجلسة لنصابها القانونى بعد مغادرة عدد من النواب ولم يتبقى في قاعة الجلسة سوى 73 نائبا فيما يتطلب انعقاد الجولة الثانية وجود 86 نائبا على الأقل ليفوز فيها من يحصل على 65 صوتا فقط.