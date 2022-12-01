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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يأتي العلاج الثوري بالأجسام المضادة، الذي يخبر الجهاز المناعي بإزالة الأميلويد من الدماغ، مصنوعا من قبل شركتي الأدوية اليابانية والأمريكية Eisai وBiogen.

كل ما تحتاج معرفته عن عقار الزهايمر المغيّر لقواعد اللعبة!

ماذا أظهرت الاختبارات؟

قيمت تجربة المرحلة الثالثة من lecanemab قدرة الدواء على تقليل التدهور المعرفي والوظيفي بين 1795 مريضا يعانون من مرض الزهايمر المبكر.

وأعطي نصف المشاركين 10 ملغ/كغ من الدواء مرتين في الأسبوع، في حين تم إعطاء الآخرين العلاج الوهمي.

وقام الباحثون بقياس ذاكرة جميع المشاركين والحكم عليهم وحل المشكلات والحكم قبل بدء الدراسة ومرة ​​أخرى بعد 18 شهرا.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين عولجوا بـlecanemab شهدوا تدهور حالتهم العقلية بنسبة 27% أقل من أولئك الذين عولجوا بالعلاج الوهمي.

وأظهرت عمليات المسح أن متلقي Lecanemab واجهوا أيضا تراكما أبطأ من الأميلويد في أدمغتهم.

وعرضت النتائج في مؤتمر طبي في سان فرانسيسكو ونشرت في مجلة نيو إنجلاند الطبية المرموقة.

هل الدواء خطير؟

بالإضافة إلى النتائج الواعدة، أشارت التجربة أيضا إلى بعض المخاوف المتعلقة بالسلامة.



ورصد تورم الدماغ بين 12.5% من مجموعة lecanemab، مقارنة بـ 1.7% في مجموعة الدواء الوهمي.

وأصرتا Eisai وBiogen على أنه بينما ظهر في عمليات المسح، فإن العديد من هذه الحالات لم تكن أعراضا.

وأظهرت البيانات أيضا حدوث نزيف صغير في الدماغ بين 17% في مجموعة lecanemab، مقارنة بـ 8.7% من مجموعة الدواء الوهمي.

وأصر رؤساء شركات الأدوية على أن الأرقام تندرج ضمن النطاق المتوقع.

كما توفي مريضان أثناء تناول عقار lecanemab أثناء التجربة، في الأحداث التي يجري التحقيق فيها حاليا.

ومع ذلك، أشارتا Eisai وBiogen إلى أن جميع معلومات السلامة المتاحة تظهر أن العلاج غير مرتبط بزيادة خطر الوفاة.

ما مدى قربه من طرحه؟

يسعى صانعو الأدوية للحصول على موافقة لـ lecanemab من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، مع قرار متوقع في أوائل يناير.

وتقول إنها ستقدم أيضا نتائجها إلى المنظمين في اليابان وأوروبا بحلول أبريل 2023.

ومع ذلك، سيحتاج المراقبون بعد ذلك إلى تقييم ما إذا كان الدواء آمنا وفعالا قبل اتخاذ القرار.

ويعتقد الخبراء أن العقار سيكون متاحا لمرضى المملكة المتحدة بحلول عام 2023.

كيف يختلف عن دواء مشابه Aduhelm؟

يعد كل من Aduhelm وlecanemab - وكلاهما من صنع Eisai وBiogen - أجساما مضادة مصممة لإزالة رواسب الأميلويد.

ومع ذلك، يستهدف lecanemab الأميلويد الذي لم يتكتل معا بعد. ويزيل Aduhelm لويحات الأميلويد التي تراكمت في الدماغ.

وكانت موافقة Aduhelm نقطة مضيئة نادرة لمرضى الزهايمر، لكن النقاد حذروا من النتائج المخيبة للعقار وسلطوا الضوء على مخاطره.

ألا توجد أدوية بالفعل لمرض الزهايمر؟

لا توجد حاليا علاجات متاحة لمرض الزهايمر، حيث فشلت عقود من التجارب مرارا وتكرارا في إنتاج علاج ناجح.

توقع أحد كبار الخبراء أن يتلقى مرضى الزهايمر علاجا يغير قواعد اللعبة في وقت مبكر من العام المقبل.

وثبت أن عقار Lecanemab ينقي الدماغ من بروتين الأميلويد السام ويؤخر ظهور الأعراض أثناء التجارب، ما يجعله العلاج الأول في العالم لإبطاء تدهور الدماغ.

وقال البروفيسور السير جون هاردي، كبير علماء الوراثة، إنه واثق من أن حقبة جديدة من العلاجات التي تستهدف الأميلويد تلوح في الأفق.

وفي حديثه خلال حدث استضافه Science Media Center في لندن، قال جون: "أنا متحمس حقا للعمل الذي سيتم تقديمه لأننا رأينا بيانات صحافية وهذا أمر يثير حرصنا أكثر. أعتقد في الواقع أن هذه لحظة تاريخية. لقد استغرق الأمر وقتا طويلا للوصول إلى هنا واقترحنا علاجات الأميلويد لأول مرة في عام 1992".

وأظهر العلاج بالأجسام المضادة الوحيدة النسيلة نتائج واعدة في تجربة المرحلة الثالثة التي نُشرت نتائجها في سبتمبر.

وتم اختبار عقار العلاج المناعي في دراسة أجريت على 1795 مريضا يعانون من مرض الزهايمر في مراحله المبكرة في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا والصين.

وأظهرت النتائج أنه قلل من معدل التراجع المعرفي بنسبة 27% بعد 18 شهرا من العلاج المناعي، مقارنة بالعلاج الوهمي، وفقا للمصنّع، Eisa ومقره طوكيو، وشركة Biogen الأمريكية.

وتم قياس هذه التأثيرات باستخدام مقياس قيَم العديد من المجالات المعرفية: الذاكرة والتوجّه والحكم وحل المشكلات وشؤون المجتمع والمنزل والهوايات والعناية الشخصية.

وكان أحد الآثار الجانبية التي لوحظت أثناء الدراسة هو تورم الدماغ - بمعدل 12.5% لدى المرضى الذين عولجوا بـ Lecanemab، مقارنة بـ 1.7% في مجموعة الدواء الوهمي.

ومن المقرر تقديم البيانات الكاملة للتجربة في مؤتمر رئيسي حول مرض الزهايمر في 29 نوفمبر.

وأشاد العلماء بالاكتشاف باعتباره علامة فارقة في المعركة المستمرة للتغلب على الخرف.