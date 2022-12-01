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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعد الفلافونويد مجموعة من المركبات الموجودة بشكل طبيعي في الفاكهة والخضروات - بالإضافة إلى الأطعمة والمشروبات النباتية الأخرى.

دراسة تكشف عن أطعمة ومشروبات مليئة بالفلافونويد "ثبت أنها تقلل الكوليسترول"!

ويشمل أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الكوليسترول، النظام الغذائي - وبشكل أكثر تحديدا تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة.

لذلك، إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول أو كنت معرضا لخطر الإصابة به، فسيوصي طبيبك بإجراء تغييرات على نظامك الغذائي.

وتتمثل إحدى طرق القيام بذلك في زيادة تناولك للفلافونويد، وهي مركبات موجودة في الأطعمة النباتية مثل الفاكهة والخضروات والشاي ولها خصائص مضادة للأكسدة.

وتُعرف باسم "الأطعمة الخارقة"، وقد بشرت العديد من الدراسات الطبية بفوائدها الصحية.

وشرح أحد التحليلات (دراسة عن الأبحاث الحالية) كيف يمكن أن تساعد مركبات الفلافونويد في خفض الكوليسترول "الضار" - البروتين الدهني المنخفض الكثافة - مع رفع الكوليسترول "الجيد" - البروتين الدهني العالي الكثافة.

ويعمل البروتين الدهني عالي الكثافة على خفض مستويات الكوليسترول عن طريق امتصاصه ونقله إلى الكبد. ثم يزيله الكبد من الجسم.

وفي المقابل، فإن البروتين الدهني المنخفض الكثافة هو ما يمكن أن يتراكم على جدران الأوعية الدموية، وبمرور الوقت يتسبب هذا في تضييق الأوعية الداخلية.

ويقول البحث، الذي نُشر في مجلة الأمراض: "في تحليل آخر شمل 23 تجربة تحكم عشوائية، لوحظ أن النظام الغذائي الغني بالإيسوفلافون (نوع من الفلافونويد) يؤدي إلى انخفاض كبير في الكوليسترول الكلي في البلازما، البروتين الدهني منخفض الكثافة، والدهون الثلاثية وما يصاحب ذلك (يحدث بشكل طبيعي) زيادة في البروتين الدهني عالي الكثافة، بينما لم تظهر الأقراص التي تعتمد على الايسوفلافون المستخرج أي تأثير على هذه المعلمات. علاوة على ذلك، فإن إعطاء مستخلص ثمار البرغموت الغني بالنيويريوسيترين والنارينجين والنيوهيسبيريدين والميليتيدين والبروتيريدين (جميع أنواع الفلافونويد)، لمدة 30 يوما، للمرضى الذين يعانون من فرط كوليسترول الدم، أدى إلى انخفاض مرتبط بالجرعة من الكثافة الكلية والمنخفضة لمستويات كوليسترول البروتين الدهني ومستويات الدهون الثلاثية وزيادة البروتين الدهني عالي الكثافة".

وخلصت الدراسة إلى أن مركبات الفلافونويد يمكن أن تساعد في منع تصلب الشرايين - وهو سماكة وتصلب الشرايين الذي ينتج غالبا عن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

وقد تكون مركبات الفلافونويد ذات صلة بالوقاية والعلاج من تصلب الشرايين والاضطرابات المرتبطة بتصلب الشرايين لأنها تعمل كمضادات للأكسدة ونقص الكولسترول ومضادات السكر.

لذلك، من الواعد التحقيق في مستقلبات الفلافونويد المختلفة التي يمكن أن تساعد في منع و/أو إدارة أنواع معينة من الاضطرابات.

وتوجد مركبات الفلافونويد في الأطعمة النباتية.

تسرد الدراسة من المجلة الإيرانية للعلوم الطبية الأساسية سبعة أطعمة رئيسية غنية بالفلافونويد وتوضح: "الأطعمة الغنية بالفلافونويد، بناء على آثارها الصحية المدهشة توصف جيدا بأنها أطعمة فائقة الجودة. وتشمل هذه جميع الأطعمة ذات الأصل النباتي، وخاصة الشاي والفواكه والخضروات والحبوب والبقوليات والمكسرات. ويعتبر الشاي من المصادر الغذائية الأساسية لمركبات الفلافونويد في المجتمعات الشرقية والغربية على التوالي. إلى جانب ذلك، تعتبر الخضروات الورقية والبصل والتفاح والتوت والكرز وفول الصويا والحمضيات مصدرا مهما للفلافونويدات الغذائية".

ويمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى زيادة مخاطر:

- تضيق الشرايين (تصلب الشرايين).

- نوبة قلبية.

- السكتة الدماغية.

- النوبة الإقفارية العابرة (TIA) - تُعرف غالبا باسم "السكتة الدماغية الصغيرة".

- مرض الشرايين المحيطية (PAD).

توصلت دراسة إلى أن الرجال الذين يتبعون نظاما غذائيا غنيا بالخضروات والحبوب الكاملة والفاصوليا والعدس يمكن أن يقللوا من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بأكثر من الخمس.

وتم تضمين النساء أيضا في البحث، لكن لم يتم الكشف أي صلة بين تناول الكثير من الأطعمة النباتية وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

وشملت الدراسة، التي نُشرت في مجلة BMC Medicine نحو 79952 رجلا و93475 امرأة في سن الستين في الولايات المتحدة.

وبالنسبة للدراسة، سُئل الأشخاص عن عدد المرات التي تناولوا فيها أطعمة معينة وشربوا من قائمة تضم أكثر من 180 عنصرا.

وتم تصنيف المجموعات الغذائية على أنها أطعمة نباتية صحية (حبوب كاملة وفواكه وخضروات وزيوت نباتية ومكسرات وبقوليات مثل العدس والحمص، والشاي والقهوة)، وأطعمة نباتية أقل صحة (حبوب مكررة وعصائر فواكه وبطاطس وسكريات مضافة) وأطعمة حيوانية (الدهون الحيوانية ومنتجات الألبان والبيض والأسماك أو المأكولات البحرية واللحوم).

وفي المتوسط ​​، كان الرجال يبلغون من العمر 60 عاما في بداية الدراسة بينما كانت النساء تبلغن من العمر 59 عاما.

وقال الباحث جيهي كيم، من جامعة كيونغ هي بكوريا الجنوبية: "سرطان القولون والمستقيم (الأمعاء) هو ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعا في جميع أنحاء العالم، وخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم مدى الحياة هو واحد من كل 23 للرجال وواحد من كل 25 للنساء. نتوقع أن تسهم مضادات الأكسدة الموجودة في الخضار والحبوب الكاملة في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء عن طريق كبح الالتهاب المزمن الذي يمكن أن يؤدي إلى السرطان".. ونظرا لأن الرجال يميلون إلى أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم من النساء، فإننا نقترح أن هذا يمكن أن يساعد في تفسير سبب ارتباط تناول كميات أكبر من الأطعمة النباتية الصحية بتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى الرجال وليس النساء.

وقال الفريق إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول الاختلافات بين الأعراق.

وقالت الدكتورة هيلين كروكر، رئيسة قسم تفسير الأبحاث في الصندوق العالمي لأبحاث السرطان: "نرحب بهذا البحث الذي يضيف إلى دليلنا على أن تناول الخضروات والحبوب الكاملة والفاصوليا يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء. نوصي أيضا بأن يحد الأشخاص من كمية اللحوم الحمراء التي يأكلونها وتجنب اللحوم المصنعة تماما". ومن المثير للاهتمام في هذه الورقة أن النظم الغذائية النباتية كانت مرتبطة فقط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الأمعاء لدى الرجال. من المتوقع أن يكون أحد أسباب ذلك هو أن الرجال بشكل عام يتناولون كميات أقل من الأطعمة النباتية ويتناولون كميات أكبر من الأطعمة الحيوانية مقارنة بالنساء.