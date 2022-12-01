شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق جلسة البرلمان الثامنة لانتخاب رئيس جديد للبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت الجلسة الثامنة لمجلس النواب برئاسة نبيه برى والمخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس السابق ميشال عون الذى انتهت ولايته فى 31 أكتوبر الماضى.

بدأت الجلسة بتلاوة أسماء النواب المتغيبين بعذر عن الجلسة ثم تلاوة قرار المجلس الدستوري بإبطال عضوية النائبين رامي فنج وفراس السلوم وإعلان فوز فيصل كرامي بالمقعد السني بدائرة طرابلس وحيدر ناصر بالمقعد العلوي بذات الدائرة وذلك بعد نظر المجلس في الطعن المقدم من فيصل كرامي في هذا الشأن.

ثم تمت تلاوة المواد الدستورية الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية وآلية انتخابة في المجلس النيابي.

وينص الدستور اللبناني على فوز المرشح الذي يحصل على اغلبية 86 صوتا من بين أصوات 128 عضوا بالمجلس في الجولة الأولى للانتخاب، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على هذا العدد، تجرى جولات ثانية يفوز فيها من يحصل على 65 صوتا.

وتأتي جلسة اليوم عقب إخفاق المجلس النيابي في انتخاب رئيس جديد في 7 جلسات عقدها المجلس النيابي منذ يوم 29 سبتمبر الماضي وحتى الخميس الماضي، حيث جاءت نتائج الجلسات السبع كالتالي:

- الجلسة الأولى: 29 سبتمبر 2022 – عدد الحضور 122 نائبا

النتيجة: (المرشح ميشال معوض: 36 صوتا – الأوراق البيضاء: 63 – المرشح سليم إده: 11 – الأصوات بعبارات: 12) وإلغاء الجولة الثانية لعدم اكتمال النصاب لمغادرة عدد من النواب قاعة الجلسة.



- الجلسة الثانية: 13 أكتوبر 2022 – عدد الحضور 71 نائبا فقط

(فقدت نصابها القانوني لضرورة وجود 86 نائبا (ثلثي عدد الأعضاء) كحد أدنى لانعقاد الجلسة)



- الجلسة الثالثة: 20 أكتوبر 2022 – عدد الحضور 119 نائبا

النتيجة: (ميشال معوض: 42 صوتا – الورقة البيضاء: 55 صوت – 21 نائب صوتوا بعبارات بمواصفات لرئيس الجمهورية – صوت واحد للمرشح ميلاد أبو ملهب) وإلغاء الجولة الثانية لعدم اكتمال النصاب لمغادرة عدد من النواب قاعة الجلسة.

- الجلسة الرابعة: 24 أكتوبر الحضور: 114 نائبا

النتيجة: (حصل النائب ميشال معوض على 39 صوتا فيما صوت 10 نواب لمرشح جديد وهو عصام خليفة، كما صوت 50 نائبا بورقة بيضاء و13 نائبا بورقة عليها عبارة "لبنان الجديد" بالإضافة إلى ورقتين ملغاتين)، وإلغاء الجولة الثانية لعدم اكتمال النصاب لمغادرة عدد من النواب قاعة الجلسة.

- الجلسة الخامسة: 10 نوفمبر – الحضور 108 نواب

النتيجة: (ميشال معوض 44 صوتا – الورقة البيضاء 47 نائبا - عصام خليفة 6 أصوات – زياد بارود: صوت واحد - زياد حايك: صوت واحد – كتابة شعارات على ورقة التصويت: 8 نواب - ورقة ملغاة) وإلغاء الجولة الثانية لعدم اكتمال النصاب لمغادرة عدد من النواب قاعة الجلسة.

- الجلسة السادسة: 17 نوفمبر – الحضور 112 نائبا

النتيجة: (ميشال معوض 43 صوتا – الورقة البيضاء: 46 صوتا – عصام خليفة: 7 أصوات – زياد بارود 3 أصوات - سليمان فرنجية: صوت واحد – ميشال ضاهر: صوت واحد – كتابة شعارات على ورقة التصويت: 9 أصوات - ملغاه: صوتان) وإلغاء الجولة الثانية لعدم اكتمال النصاب لمغادرة عدد من النواب قاعة الجلسة.

- الجلسة السابعة: 24 نوفمبر – الحضور: 110

النتيجة: (ميشال معوض:42 - ورقة بيضاء: 50 - عصام خليفة:6 - زياد بارود:2 - أسماء أخرى:1 - كتابة عبارات: 8 أوراق ملغاة: 1) وإلغاء الجولة الثانية لعدم اكتمال النصاب لمغادرة عدد من النواب قاعة الجلسة.

