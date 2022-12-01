شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين يحذر من التبعات الخطيرة لجرائم الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الخميس، من التبعات الخطيرة للجرائم التى يواصل الاحتلال الإسرائيلى ارتكابها بحق أبناء الشعب الفلسطينى، مطالبا دول العالم بالتدخل العاجل لوقفها.

وقال اشتية - في بيان اليوم الخميس، "التحق الشهيدان محمد أيمن السعدى ونعيم جمال الزبيدى، فجر اليوم، فى مخيم جنين، بكوكبة الشهداء، بعد إصابتهم برصاص جنود الاحتلال، الذين يستمرئون قتل أبنائنا، بشهوة القتل، لمضاعفة آلامنا، ونزف جراحنا، ووجع معاناتنا، فى تصعيد يعكس وعيد الجناة من أحفاد العصابات الصهيونية الذين يحاولون إعادة إنتاج جرائمهم البشعة بحق أهلنا عام 1948، مستفيدين من غياب المساءلة، والعقاب، فى ظل سياسة دولية قائمة على المعايير المزدوجة".

وتقدم اشتية لعائلتي الشهيدين، بأحر التعازى، وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمدهما وجميع الشهداء بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته.

