شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة لبنانية: الرئيس الفرنسى يزور بيروت عشية عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة النهار اللبنانية إن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون سيزور لبنان فى 22 ديسمبر الجارى، موضحة أن الزيارة ستستمر لبضع ساعات لزيارة الجنود فى الوحدة الفرنسية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل" العاملة فى الجنوب اللبنانى .

ونقلت الصحيفة في المانشيت الرئيسي لعددها الصادر اليوم عن مصادر فرنسية مطلعة أن الزيارة الخاطفة تتخذ أبعادا بارزة عشية عيد الميلاد، معتبرة أن الرئيس الفرنسي بهذه الزيارة يوجه رسالة للبنانيين حيال أولوية حل الازمة الرئاسية .

وأفادت مراسلة صحيفة النهار في باريس والتي ترافق الوفد الفرنسي بواشنطن أن الرئيس الفرنسى ماكرون سيعقد اجتماع بغداد – 2 في عمان برئاسة مشتركة مع العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين وذلك ما بين 20 و22 ديسمبر الحالي .

