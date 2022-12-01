شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى: ضبط 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و178 مهاجرا غير شرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الجزائري ضبط على 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و123 مهاجرا غير شرعي، وذلك خلال عمليات عسكرية في العديد من الولايات على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، الأربعاء أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 23 وحتى 29 نوفمبر الجاري، من ضبط 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وذلك في سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب.

وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى في ضبط 62 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تقدر بأكثر من 300 كجم، فضلا عن ضبط نحو 117 ألف قرص مخدر.

وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في القبض على 178 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.