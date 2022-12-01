شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اللبنانية يبحث تطورات عودة النازحين السوريين إلى بلادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتى تطورات عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وذلك خلال ترأسه لاجتماع اللجنة الوزارية المعنية بهذا الملف في اجتماع بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية اليوم.