شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الموريتانية تصادق على اتفاقية قرض مع الصندوق العربى للإنماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صادقت الحكومة الموريتانية في ختام اجتماعها الأربعاء في نواكشوط على اتفاقية القرض الموقعة بين موريتانيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الموقعة الأسبوع الماضي والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تزويد مدينة كيفه شرق البلاد بمياه الشرب.

وذكر بيان للحكومة ان الاتفاقية ستمكن من المساهمة في تمويل مشروع تزويد المدن والقرى الواقعة بين غوراي وكيفه بمياه الشرب من خلال المياه السطحية للنهر على بعد 253 كلم، وهو المصدر الوحيد الوفير والمتجدد، كما سيزود المشروع البلدات والقرى الواقعة على طول القناة المستقبلية لنقل المياه من قطب الانتاج الجديد بما في ذلك حاسي شكار وولد ينج وكنكوصة، وسيدمج المشروع الاحتياجات المائية للتجمعات الواقعة في المناطق المجاورة لمدينة كيفه.

وتسعة موريتانيا لتمويل المشروع الخصا بمد المدينة بالماء بكلفة إجمالية يبلغ 317 مليون دولار قدم الصندوق السعودي 100 مليون دولار.

وسيساعد الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في المشروع في حين يواصل الموريتانيون مباحثاتهم مع صندوق أبوطبي للتنمية للمساهمة في المشروع.