شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أكثر من مليوني قرص مخدر داخل شحنة ألواح خشبية فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية االسعودية عن ضبط أكثر من مليوني قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة، مخبأة داخل شحنة ألواح خشبية للمطابخ.

ونشرت الداخلية السعودية، على حسابها بموقع "تويتر" مقطع فيديو أوضحت فيه أنه تم إلقاء القبض على 4 أشخاص في هذه العملية، وهم مقيم ووافدان زائران من الجنسية السورية ومقيم من الجنسية الباكستانية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.