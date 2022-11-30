شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الانتخابات التونسية يؤكد أهمية تنظيم الحملات الانتخابية بدون تجاوزات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، اليوم الاربعاء، أهمية تنظيم حملات انتخابية نزيهة وشفافة وخالية من التجاوزات.



جاء ذلك خلال جلسة عمل عقدها بوعسكر مع الفريق المكلف بالجهاز التنفيذي للهيئة بتسيير وحدات رصد وسائل الاتصال السمعي البصري ومواقع وحسابات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية، لمراقبة أنشطة الحملات الانتخابية التشريعية.



وأشاد بوعسكر بأداء المكلفين بمراقبة أنشطة الحملات الانتخابية، والتزامهم التام بالنصوص القانونية المنظمة لقواعد وإجراءات الحملات وتمويلها، مشددا على ضرورة أن تشمل المراقبة جميع أنشطـة المرشحين ويتم على أساسها إعداد تقارير يومية وتقرير نهائي لاعتماده من قبل مجلس الهيئة قبل الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات المقررة في 17 ديسمبر المقبل.



وأكد رئيس الهيئة أيضا ضرورة رصد كل المخالفات المرتكبة في جميع الدوائر الانتخابية واحالتها إلى النيابة العامة في حال تم تكييفها كجرائم انتخابية.