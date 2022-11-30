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العراق يعفي المسافرين عبر مطاراته من شهادة التلقيح ضد كورونا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الأربعاء إعفاء الوافدين والمغادرين من تقديم شهادة تلقيح كوفيد -19 اعتبارا من الغد. 


وذكرت سلطة الطيران العراقية -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه بناءً على التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة العراقيةبما يخص إجراءات جائحة كوفيد 19، فإن سلطـة الطيـران المـدني العراقـي تبين لجميع المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطارات العراقية، عدم مطالبة الوافدين او المغادرين العراقيين والأجانب بشهادة تلقيح كوفيد 19-اعتباراً من الغد".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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