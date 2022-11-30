شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسترد مطلوبين اثنين ينتميان لداعش من سوريا ويعتقل ثالثا بالأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأربعاء استرداد متهمين اثنين من تنظيم(داعش) الإرهابي من سوريا، مطلوبين للقضاء العراقي وفق المادة( 4 إرهاب).. فيما اعتقلت السلطات العراقية إرهابيا ثالثا من (داعش) في محافظة الأنبار غربي العراق.



وذكرت الوزارة - في بيان صحفي - أن "عناصر الإنتربول وبعد تنسيق عالي المستوى مع الجانب السوري، تمكنت من استرداد مطلوبين اثنين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لانتمائهما لعصابات داعش وتنفيذ جرائم مختلفة في العراق".



وأشار البيان إلى أن "عملية الاسترداد جاءت وفق الأطر القانونية والتفاهمات بين الانتربول العراقي والإنتربول السوري".. مؤكدا أن الانتربول العراقي مستمر في تعزيز ودعم الأمن والاستقرار وإنزال العقاب بكل المطلوبين الذين نفذوا جرائهم بحق أبناء العراق.



من جهة أخري،أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق القبض على أحد عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي، كان يتخذ من منزله وكراً للإرهابيين في محافظة الأنبار.



وذكرت الخلية - في بيان صحفي - أن الإرهابي كان يتخذ من منزله وكرا يأوي به الإرهابيين ويحتوي على مخزن للعبوات الناسفة ويعد المنطلق للعمليات الارهابية التي استهدفت القوات الأمنية قبل عمليات التحرير، وصادرة بحقه مذكرة قضائية وفق المادة (1/4) إرهاب، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإاجراءات القانونية بحق الإرهابي وإحالته الى الجهات القضائية تمهيدًا لمحاكمته.