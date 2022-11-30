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الصحة العراقية: إلغاء طلب بطاقة "التلقيح الدولية" للمسافرين اعتبارا من الغد

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، إلغاء طلب بطاقة "التلقيح الدولية" من المسافرين، وجعل ارتداء الكمامة اختياريا اعتبارا من يوم غد الخميس.

وذكرت الوزارة - وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية - أن ارتداء الكمامة فى جميع المرافق العامة المفتوحة والمغلقة، بما فى ذلك دور العبادة والمساجد والمطاعم وقاعات الحفلات وغيرها، سيكون اختيارياً، باستثناء المؤسسات والمرافق الصحية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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