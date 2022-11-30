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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف الخبراء أنه على الرغم من أن سرطان الرئة يستهدف الأعضاء هرمية الشكل في الصدر، إلا أن الأعراض الرئيسية له قد تظهر في المعدة.

لدى 60٪ من المصابين... "علامة رئيسية" من أعراض سرطان الرئة

وفي حين أن السعال هو علامة تحذيرية لسرطان الرئة، يمكن لأجزاء أخرى من جسمك أن تنشر أخبار الحالة المخيفة.

ووفقا لمحامية الإهمال الطبي كيم جاكسون، من خط مطالبة المرضى، فإن العلامة "الرئيسية" هي فقدان الوزن، نتيجة عدم امتصاص جسمك لجميع الدهون والبروتينات والكربوهيدرات من الأطعمة التي تتناولها.

وغالبا ما يجد الأشخاص المصابون بسرطان الرئة أنهم يفقدون الوزن عن غير قصد، حتى لو التزموا بنظامهم الغذائي المعتاد.



وهناك سبب آخر يجعلك تجد نفسك أخف وزنا، وهو حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع من المعتاد، وفقا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

وتقول المؤسسة الخيرية: "يعتقد العلماء أن السرطان يطلق مواد كيميائية في الدم تساهم في فقدان الدهون والعضلات".

ويضيف مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "يعاني نحو 60 من كل 100 شخص مصاب بسرطان الرئة من فقدان الشهية وفقدان كبير في الوزن وقت تشخيصهم".

وبصرف النظر عن فقدان الوزن، قامت جاكسون أيضا بتفصيل علامات أخرى قد تشير إلى سرطان الرئة.

وقالت: "تشمل الأعراض سعالا مستمرا يمكن أن يتدهور، وسعالا مصحوبا بالدم وألما في الصدر يزداد سوءا مع التنفس العميق أو السعال أو الضحك. وفقدان الشهية وفقدان الوزن الذي لا يمكن تفسيره والإرهاق هي أيضا علامات رئيسية لسرطان الرئة. واحترس من بحة في الصوت وضيق في التنفس وظهور جديد للصفير والالتهابات مثل التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي".

وأوصى الباحثون بالتحدث إلى طبيبك إذا كنت قلقا بشأن أي أعراض أو كنت تدخن طوال حياتك.

كشفت تقارير صحفية أن رضيعة ولدت وبداخل بطنها ثمانية أجنة غير مكتملة النمو، في حالة وصفت بالنادرة، وربما هي الأولى في العالم التي يعثر فيها على مثل هذا العدد من الأجنة.

ولدت الطفلة في مستشفى خاص في منطقة رامجاره، ولاية جهارخاند، الهند، في 10 أكتوبر.

وبعد وقت قصير من الولادة، أخذها والداها إلى المستشفى مع مخاوف من إصابتها بورم بسبب بطنها المنتفخ بشكل غير طبيعي.



وأجرى المسعفون فحصا بالأشعة المقطعية على الرضيعة، وكانت الصور تشير إلى وجود ورم. وهو ما تطلب نقل الطفلة بعد ذلك إلى مستشفى ومركز أبحاث راني للأطفال في مدينة رانشي.

وهناك، وجد الفريق، بقيادة الدكتور محمد عمران، أنها لا تعاني من ورم، ولكن بدلا من ذلك، كان لديها "جنين داخل جنين" (FIF).



وهذه حالة نادرة تحدث عندما يكون واحد أو أكثر من أجنة الفقاريات المشوهة داخل جسم توأمها.

وبعد عودة نتائج الفحص، فوجئ الأطباء بالعثور على ما مجموعه ثمانية أجنة غير مكتملة النمو في تجويف بطن الفتاة.



وأبقى المسعفون المريضة الصغيرة تحت المراقبة لمدة 21 يوما قبل إجراء عملية لإزالة الأجنة.

وذكر الدكتور عمران أن العملية اكتملت بنجاح في نحو ساعة ونصف الساعة. والطفلة تتعافى حاليا بشكل جيد من الجراحة.

وتعد مثل هذه الحالات نادرة للغاية، ولا تحدث إلا في أقل من حالة واحدة من بين كل مليون ولادة.

وتم تسجيل 200 حالة فقط من هذا التشوه النادر للغاية - المعروف طبيا باسم "جنين داخل جنين" - على الإطلاق.



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وجاء أول وصف لـ "الجنين داخل الجنين" في المجلة الطبية البريطانية في عام 1808.

وتحدث هذه الحالات عادة في التوائم المتطابقة، حيث يتشكل أحدهما، عن غير قصد، داخل الآخر.

وتميل الحالات إلى أن تكون نادرة جدا بفضل التقدم في تقنية الموجات فوق الصوتية، ما يعني أنه يتم اكتشافها عادة أثناء الحمل.

وإذا تم اكتشاف توأم داخل أخيه الحي، فسيتم إزالته بعد الولادة بفترة وجيزة. ومع ذلك، هناك حالات يمكن فيها تفويت ذلك، ويمكن أن يكبر التوأم مع وجود "ورم" بداخله لسنوات.

وزعم الفريق الطبي أن هذا هو أكبر عدد من الأجنة المأخوذة من مريض رضيع على الإطلاق.

ويشار إلى أن الحالات السابقة، التي تم الإبلاغ عنها في الهند، وفقا للفريق الطبي، شهدت استئصال اثنين أو ثلاثة أجنة فقط من المولود الجديد المعني، ولم تشهد أبدا ما يصل إلى ثمانية أجنة.

