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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يعد سرطان المعدة من أكثر أنواع السرطان شيوعا وفتكا حول العالم، لا سيما بين الذكور الأكبر سنا.

ويعود الفضل جزئيا في هذه الحالة المميتة إلى غياب الأعراض في المراحل الأولية عندما يكون العلاج أكثر فعالية. وعلاوة على ذلك، فإن العلامات التحذيرية غير محددة إلى حد كبير، ما يجعل من الصعب تحديد المرض. ومع ذلك، فإن التعرف عليها مبكرا قد يكون له آثار منقذة للحياة.

مفاجأة.. شعور بعد "الشرب أو الأكل" يوحي بسرطان المعدة!

وغالبا ما يكون سرطان المعدة بلا أعراض في مراحل متقدمة عندما يكون تشخيص المرض سيئا.

ومع ذلك، قد تحدث تغييرات جسدية طفيفة، بما في ذلك الألم وعدم الراحة، في وقت مبكر.

ويعتبر الألم من الحالات الشائعة بين مرضى السرطان، ولكن الألم الذي يميز سرطان المعدة له سمات محددة.



وفي سرطان المعدة، يميل إلى الألم على وجه التحديد بعد الأكل والشرب، وفي أجزاء معينة من الجسم.

وتوضح MSD Manuals: "الأعراض الأولية لسرطان المعدة غير محددة، وغالبا ما تتكون من عسر الهضم الذي يوحي بوجود قرحة هضمية". ويصف مصطلح عسر الهضم، عدم الراحة أو الألم في الجزء العلوي من البطن بعد الأكل أو الشرب. إنه عرض شائع، يتميز بالانتفاخ وعدم الراحة والشعور بالامتلاء والغثيان والغازات.

وفي سرطان المعدة، من المحتمل أن يكون عسر الهضم ملحوظا بعد تناول وجبة صغيرة فقط.

وفي وقت لاحق، قد يحدث الشبع المبكر والامتلاء بعد تناول كمية صغيرة من الطعام. وقد يؤدي الشبع المبكر في وقت لاحق إلى فقدان الوزن أو القوة.

وتنص المنظمة الوطنية البريطانية للاضطرابات النادرة على أن سرطان المعدة هو مرض بطيء النمو يتطور عادة على مدى عام أو أكثر.

وتضيف: "يمكن أن تختلف العلامات والأعراض بشكل كبير من شخص لآخر".

وتعتمد هذه العوامل بشكل كبير على موقع الأورام ومدى انتشارها، بالإضافة إلى الأعضاء المحددة المصابة.

وعلى الرغم من انتشار سرطان المعدة، يظل الباحثون غير متأكدين من أسباب المرض.

ومع ذلك، من المفهوم أنه يحدث عندما يتلف شيء ما البطانة الداخلية للمعدة.

وقد تساهم عوامل نمط الحياة، بما في ذلك التغذية ووزن الجسم والنشاط البدني وتعاطي الكحول، في هذا الضرر.

كشف باحثون في جامعة كورنيل، في إيثاكا ونيويورك ونورث كارولينا إيه آند تي (NC A&T)، أن الحيوانات المنوية التي تتحرك في مجموعات أكثر عرضة للسباحة في خط مستقيم.

وقال العلماء إن البحث يمكن أن يساعد في اختيار الحيوانات المنوية لاستخدامها في علاج الإخصاب في المختبر (IVF)، لأن الطريقة تزيل الفحوصات الطبيعية للحيوانات المنوية الضعيفة الموجودة في الجهاز التناسلي الأنثوي.

ويضطر المزيد والمزيد من الأزواج إلى اختيار التلقيح الاصطناعي لأن الناس ينجبون أطفالا في وقت متأخر أو بسبب انخفاض عدد الحيوانات المنوية، ما يجعلهم يكافحون من أجل الإنجاب. ويولد عدة آلاف من الأطفال بهذه الطريقة في الولايات المتحدة كل عام.

وفي الدراسة - التي نُشرت في مجلة Frontiers in Cell and Developmental Biology - نظر الباحثون في سلوك الحيوانات المنوية من الثيران، أو الأبقار الذكور.

وهذه مقارنة جيدة، حيث أن الحيوانات المنوية تشبه تلك الموجودة في البشر، على عكس الفئران حيث تحتوي الخلايا على خطافات لتلتصق ببعضها البعض.



وفي التجربة، وضعت الحيوانات المنوية من خلال أنابيب صغيرة في جهاز ميكروفلويديك، والذي يحاكي حدود الجهاز التناسلي الأنثوي.

وكان هذا مملوءا بسائل لزج مطاطي مشابه لذلك الموجود في الجهاز التناسلي الأنثوي، والذي كان له نفس تناسق الجبن المذاب.

ثم تم تعديل تدفقه لمعرفة كيفية استجابة الحيوانات المنوية.

وعندما لم يكن هناك تدفق، رأى العلماء أن الحيوانات المنوية في المجموعات تغير اتجاهها بمعدل أقل، وكان من المرجح أن تسبح في خط مستقيم.

ولكن عندما تم رفع هذا بشكل طفيف، كانت الحيوانات المنوية العنقودية متماشية بشكل أفضل وظهرت "مثل مجموعة من الأسماك تتجه نحو المنبع".

واختبر العلماء أيضا التدفق السريع، ووجدوا أن الحيوانات المنوية التي بقيت معا كانت أقل عرضة للترحيل.

لكن فريق البحث أشار أيضا إلى أن سلوك التجمعات لا يؤدي إلى أن تسبح خلايا الحيوانات المنوية بشكل أسرع من منافسيها.

وقالت تشيه كوان تونغ، الفيزيائية في NC A&T التي شاركت في إعداد البحث: "بشكل عام، أود أن أقول إن تحديد مزايا [الحركة] التي لا تتعلق بتحسين السرعة ليس أمرا معتادا، وبالتالي مهما. وفي بعض النواحي نفتح طرقا جديدة لفحص أداء الحيوانات المنوية".

وأضافت: "على المدى الطويل، قد يوفر فهمنا اختيارا أفضل للحيوانات المنوية المستخدمة للتدخل مثل الإخصاب في المختبر أو تقنيات المساعدة على الإنجاب الأخرى. وقد تكون هناك حاجة إلى هذا لأن [هذه الطرق] عادة ما تتخطى بعض أو كل آليات الاختيار الموجودة في الجهاز الأنثوي وتؤدي إلى نتائج أقل إيجابية".

