شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر علامات قد تشير إلى سرطان المعدة.. ما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يعتبر التشخيص المبكر لسرطان المعدة مشكلة كبيرة، حيث عادة ما يتجاهل الشخص "أجراس الإنذار الأولى"، لأنها ليست محددة. فما هي العلامات التي تستحق الاهتمام؟

علامات قد تشير إلى سرطان المعدة.. ما هي؟

يشير الدكتور دينيس رومانوف، أخصائي الأورام والعلاج الشعاعي، في برنامج تلفزيوني، إلى أن العلامات التي قد تشير إلى سرطان المعدة هي:-



1- سرعة الشعور بالشبع. يبلغ متوسط وزن وجبة الطعام التي يتناولها الشخص 300-350 غرام.

2 - فقدان الشهية وتغير المذاق- تشير الدكتورة تاتيانا شابوفالينكو إلى أن "أحد الأعراض المميزة لإصابة المعدة هو رفض تناول المواد الغذائية الغنية بالبروتين مثل اللحم. لذلك في هذه الحالة يجب مراجعة الطبيب والخضوع لعملية تنظير المعدة".

3 - ابيضاض اللسان (كمخة). يوضح الدكتور رومانوف هذه الحالة ويقول: "أعضاء الجهاز الهضمي مترابطة فيما بينها وتشكل جهازا موحدا، حيث أي تغير في عضو ما يؤثر بوضوح في مظهر أو وظيفة عضو آخر".

ويضيف، يتغير لون اللسان في حالة الإصابة بسرطان المعدة، لأنه يتغطى بطبقة بيضاء أو رمادية اللون، ويصبح سطحه أملس، وتظهر عليه بقع بيضاء اللون أو نتوءات. وعادة تترافق الإصابة بالسرطان في الجهاز الهضمي بفرط إفراز اللعاب.

4 - الإعياء - يقول رومانوف: "هذا من الأعراض المهمة جدا. لكن، إذا ذهب الشخص مثلا في إجازة واستراح وعاد إلى العمل، وبعد ثلاثة أيام بدأ يشعر بتدهور حالته الصحية مرة أخرى، فإن هذا لا يشير بالضرورة إلى الإصابة بالسرطان".

5 - فقدان الوزن دون مبرر- يشير رومانوف، إلى أن هذا من الأعراض الخطيرة وتشير إلى مرحلة متقدمة في المرض.

6 - الشعور بامتلاء الجزء العلوي من البطن- ينصح رومانوف بالخضوع لعملية تنظير المعدة سنويا بعد الخامسة والأربعين من العمر، وفي حالة اكتشاف بكتيريا ملوية بوابية (Helicobacter pylori)، يجب استئصالها.

يعد سرطان المعدة من أكثر أنواع السرطان شيوعا وفتكا حول العالم، لا سيما بين الذكور الأكبر سنا.

ويعود الفضل جزئيا في هذه الحالة المميتة إلى غياب الأعراض في المراحل الأولية عندما يكون العلاج أكثر فعالية. وعلاوة على ذلك، فإن العلامات التحذيرية غير محددة إلى حد كبير، ما يجعل من الصعب تحديد المرض. ومع ذلك، فإن التعرف عليها مبكرا قد يكون له آثار منقذة للحياة.

وغالبا ما يكون سرطان المعدة بلا أعراض في مراحل متقدمة عندما يكون تشخيص المرض سيئا.

ومع ذلك، قد تحدث تغييرات جسدية طفيفة، بما في ذلك الألم وعدم الراحة، في وقت مبكر.

ويعتبر الألم من الحالات الشائعة بين مرضى السرطان، ولكن الألم الذي يميز سرطان المعدة له سمات محددة.



وفي سرطان المعدة، يميل إلى الألم على وجه التحديد بعد الأكل والشرب، وفي أجزاء معينة من الجسم.

وتوضح MSD Manuals: "الأعراض الأولية لسرطان المعدة غير محددة، وغالبا ما تتكون من عسر الهضم الذي يوحي بوجود قرحة هضمية". ويصف مصطلح عسر الهضم، عدم الراحة أو الألم في الجزء العلوي من البطن بعد الأكل أو الشرب. إنه عرض شائع، يتميز بالانتفاخ وعدم الراحة والشعور بالامتلاء والغثيان والغازات.

وفي سرطان المعدة، من المحتمل أن يكون عسر الهضم ملحوظا بعد تناول وجبة صغيرة فقط.

وفي وقت لاحق، قد يحدث الشبع المبكر والامتلاء بعد تناول كمية صغيرة من الطعام. وقد يؤدي الشبع المبكر في وقت لاحق إلى فقدان الوزن أو القوة.

وتنص المنظمة الوطنية البريطانية للاضطرابات النادرة على أن سرطان المعدة هو مرض بطيء النمو يتطور عادة على مدى عام أو أكثر.

وتضيف: "يمكن أن تختلف العلامات والأعراض بشكل كبير من شخص لآخر".

وتعتمد هذه العوامل بشكل كبير على موقع الأورام ومدى انتشارها، بالإضافة إلى الأعضاء المحددة المصابة.

وعلى الرغم من انتشار سرطان المعدة، يظل الباحثون غير متأكدين من أسباب المرض.

ومع ذلك، من المفهوم أنه يحدث عندما يتلف شيء ما البطانة الداخلية للمعدة.

وقد تساهم عوامل نمط الحياة، بما في ذلك التغذية ووزن الجسم والنشاط البدني وتعاطي الكحول، في هذا الضرر.