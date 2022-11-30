شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد بن راشد فى يوم الشهيد: تصمت كل التضحيات أمام تضحيات الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ نائب رئيس الدولة الإماراتى رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء، الشعب الإماراتى بمناسبة "يوم الشهيد الإماراتى"، حيث كتب عبر حسابه على تويتر، "تصمت دولة الإمارات اليوم إجلالاً لشهدائها .. تصمت كل التضحيات أمام تضحيات الشهداء .. وتقف كل الأمهات تقديراً لأمهات الشهداء .. هم أحياءٌ عن ربهم يرزقون وفى قلوب شعب الامارات باقون خالدون".



الشيخ محمد بن راشد

يوم الشهيد هو المناسبة التى تحتفل فيها دولة الإمارات العربية بتاريخ 30 نوفمبر من كل عام بشهدائها الذين استشهدوا أثناء أداء مهامهم الوطنية داخل الدولة أو خارجها، ولا يقتصر شهداء الإمارات على الذين استشهدوا ضمن القوات المسلحة فقط بل تشمل جميع الأشخاص الذين ضحوا بأرواحهم فى جميع المجالات سواء العسكرية (القوات المسلحة أو وزارة الداخلية) أو الدبلوماسية أو مجندى الخدمة الوطنية، وقد تم الإعلان عن يوم الشهيد عام 2015م ضمن مرسوم أصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ويعد هذا اليوم عطلة رسمية لكافة الدوائر الحكومية والخاصة، وتقوم الدولة بالاحتفال فى هذا اليوم بإقامة مراسم وفعاليات متنوعة تذكر فيها تضحية شهداء الإمارات.